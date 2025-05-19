«Последние звонки» в Севастополе пройдут 24 мая

В один день, 24 мая, «Последние звонки» пройдут в 63 городских школах, их участниками станут более 12 тысяч ребят. Торжественные линейки состоятся с соблюдением всех требований безопасности.
Впереди у выпускников экзамены:
- основные государственные экзамены (ОГЭ) пройдут с 21 мая по 16 июня, резервные даты — с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля;
- единые государственные экзамены (ЕГЭ) пройдут с 23 мая по 4 июля, пересдать можно будет 3 и 4 июля.
Всего государственную итоговую аттестацию в Севастополе сдадут почти 8 тысяч школьников.
Напомним, по итогам мониторинга качества проведения ЕГЭ в 2022-2024 годах наш город был признан образцовым.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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