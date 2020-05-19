Последний звонок-2020: как это будет в Крыму

Дистанционно и телевизионно, если вкратце. Увы, коронавирус испортил и Последний звонок для выпускников школ этого года. Ни тебе праздничных линеек, ни цветов, ни белых бантов, ни шариков, ни вальса, ни самого звонка… Хотя нет, звонок прозвучит, но «дистанционно», в режиме онлайн.

В Крыму в этом году все линейки рекомендовано проводить в режиме онлайн. Мы проведем Всекрымский последний звонок дистанционно в эфире телеканала «Первый Крымский» 22 мая, — сообщили в пресс-службе министерства образования Крыма.

В эфире телеканала выпускников с окончанием учебного года поздравят крымские власти. Собственно, «по телевизору» прозвучит и Последний звонок.

Отмечается, что свои мероприятия в режиме онлайн может проводить каждый муниципалитет и школа.

А как же выпуксные («сдавать деньги или не сдавать»)? Ответа на этот вопрос пока нет. Заведения общепита не работают, массовые мероприятия под запретом… Но ведь в начале июня все может поменяться.

Есть рекомендации Минпросвещения РФ проводить выпускные также в режиме «онлайн». Однако мы еще такое решение не принимали, потому что до выпускных еще много времени, — пояснили в пресс-службе крымского минобраза.