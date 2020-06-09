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Последствия коронавируса: банки стали чаще отказывать заемщикам в одобрении ипотеки
иллюстрация: sunhome.ru

Последствия коронавируса: банки стали чаще отказывать заемщикам в одобрении ипотеки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:00 09.06.2020

Взять ипотеку стало сложнее — процент отказов банков потенциальным заемщикам заметно вырос. Об этом рассказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на ежегодном форуме РБК «Недвижимость в России».

В апреле падение спроса на новостройки достигало 65%, в конце мая-начале июня снижение спроса сократилось до 13-15% по сравнению с докризисным уровнем, — цитирует «Российская газета» Антона Глушкова.Сейчас мы наблюдаем достаточно большое количество запросов по получению ипотеки. Меры поддержки по субсидированию процентной ставки, безусловно, позитивно сказываются на спросе. Вернее, даже не на спросе, а на желании взять эту ипотеку. 

При этом, по словам главы НОСТРОЙ, параллельно увеличению заявок наблюдается небывалый процент отказов со стороны кредитных учреждений:

Если ранее этот процент отказов составлял 2-3%, то по последнему мониторингу, который мы сделали неделю назад, процент отказа составил 7%.

Системообразующие банки, как правило, отказывают заемщикам, если по их справке 2-НДФЛ понятно, что клиент работает в отрасли, признанной пострадавшей от коронавируса.

Кроме того, все банки отмечают, что качественных заемщиков становится все меньше с каждым годом, — отмечает Антон Глушков.

ДОМ.РФ ранее отмечал, что банки одобряют 83% поданных заявок на льготную ипотеку под 6,5%.

Источник: «Российская газета»

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Последствия коронавируса: банки стали чаще отказывать заемщикам в одобрении ипотеки

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