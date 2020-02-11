Последствия шторма и сильного ветра в Крыму

Сильный ветер оставил без электроэнергии 47 населенных пунктов в Крыму.

Сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду с мокрым снегом и дождем стал причиной аварийных отключений в электрических сетях Республики Крым. Частично нарушалось электроснабжение 47 населенных пунктов. Сильнее всего неудобства ощутили потребители Черноморского, Белогорского, Симферопольского, Ленинского, Кировского районов и Феодосии. На некоторых участках ЛЭП фиксируются повторные повреждения, — сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

В Севастополе порывы ветра сломали одно из достопримечательностей города — шестиметровая гледичия, росшая на Графской пристани. Дерево в момент падения зацепило такой же исторический кедр. Второе дерево обследую специалисты. Возможно, его тоже придется снести.

В Керчи ветер вырвал из земли и повалил остановку общественного транспорта.

На остановке «Талисман» вырвало ветром не закрепленную должным образом остановку. Как видно на фото, бетоном на стойках и не пахнет, — комментируют в соцсетях горожане.

В Ялте шторм разбил об пирс небольшую прогулочную яхту.

Напомним, на 11-12 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Подробнее о погоде на полуострове — ЗДЕСЬ .

Использованы фото из различных групп ВК.