Последствия 23 марта: на компенсацию ущерба от ракетной атаки поступило 289 заявлений

На компенсацию ущерба по повреждению имущества граждан в результате ракетной атаки 23 марта, сообщает «Севастопольская газета» , поступило 289 обращений от севастопольцев, из них 216 по недвижимому имуществу и 73 — по автомобилям, доложил на аппаратном совещании 8 апреля директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Как прозвучало, выплаты гражданам, имущество которых пострадало в результате ракетного обстрела, производится по фактически причиненному ущербу, на основании решения специально созданной комиссии.

С целью получения компенсационных выплат гражданин или его законный представитель обращается с заявлением в местную администрацию по месту нахождения имущества. Заявление можно подать письменно, по контактным телефонам администрации либо отправить почтой, — пояснил Алексей Краснокутский.

Срок обращения в муниципальную комиссию — 6 месяцев со дня повреждения имущества и 30 дней в случае повреждения транспортного средства.

На основании полученных заявлений муниципальные комиссии работают по обследованию жилых и нежилых помещений и составляют соответствующие акты обследования. Полученные документы в течение одного рабочего дня направляются в комиссию по определению ущерба, которую возглавляет первый заместитель губернатора Алексей Парикин.

По автомобилям документы сначала направляются в департамент транспорта, который проводит анализ рыночной стоимости повреждений и представляет акты от муниципальных комиссий в течение 20 дней в комиссию по определению размера финансовой помощи.

Все материалы рассматриваются по мере их поступления оперативно. При принятии решения и утверждения суммы ущерба выплаты производятся из резервного фонда правительства Севастополя.

В настоящее время рассмотрено 63 материала, практически каждый день проходит заседание комиссии по мере поступления материалов. Из 216 адресов компенсация требуется по 172-м, при этом 44 — это либо общедомовое имущество, которое восстанавливается управляющими компаниями либо обращались люди за компенсацией без наличия реальных повреждений, — продолжил Алексей Краснокутский.

По автомобилям выплатят рыночную стоимость

В свою очередь, губернатор Михаил Развожаев рассказал о долгой дискуссии по поводу количества средств на восстановление автомобилей, на установление пределов компенсации.

И все-таки приняли решение с учетом того, что люди пострадали и это была форс-мажорная ситуация. Есть автомобили которые полностью утрачены. Но с учетом оценки экспертами рыночной стоимости ущерб будет оплачиваться полностью, исходя из проведенного анализа, — пообещал Михаил Развожаев.

Глава города также распорядился постараться уже на этой неделе завершить эту работу, а представителя департамента безопасности включить в комиссии, «чтобы благое дело не омрачить мошенническими действиями».

В ходе последующего на аппаратным совещанием заседанием правительства Севастополя принято постановление о выделении из городского резервного фонда на компенсацию ущерба физическим лицам 4,155 млн рублей, с пояснением, что эта сумма еще не окончательная.

источник: «Севастопольская газета»