Последствия ЧП в Симферополе: что с пробами воздуха после возгорания емкости с ГСМ
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:24 30.10.2025

Превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в воздухе после возгорания емкости с горюче-смазочными материалами в Симферополе не зафиксировано. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, специалисты провели отбор и исследования пяти проб атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки и нормируемых объектов от очага пожара.

В исследованных пробах атмосферного воздуха, во всех контрольных точках по всем исследуемым веществам превышений гигиенических нормативов не обнаружено, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

И уточнили, что жалобы от населения на ухудшение самочувствие в связи с задымлением воздуха в адрес управления не поступали.

источник: РИА Новости Крым 

