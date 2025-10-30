Последствия ЧП в Симферополе: что с пробами воздуха после возгорания емкости с ГСМ

Превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в воздухе после возгорания емкости с горюче-смазочными материалами в Симферополе не зафиксировано. Об этом РИА Новости Крым сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По информации ведомства, специалисты провели отбор и исследования пяти проб атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки и нормируемых объектов от очага пожара.
В исследованных пробах атмосферного воздуха, во всех контрольных точках по всем исследуемым веществам превышений гигиенических нормативов не обнаружено, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
И уточнили, что жалобы от населения на ухудшение самочувствие в связи с задымлением воздуха в адрес управления не поступали.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЧП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЧП в Крыму