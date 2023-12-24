Последствия непогоды: крымчане могут получить следующие виды выплат

В связи с указом Главы Республики Крым от 29 ноября 2023 года № 275-У «О природной чрезвычайной ситуации регионального характера» в Республике Крым гражданам предусмотрено предоставление единовременных денежных выплат в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части ЧС межмуниципального, регионального характера и (или) федерального характера.

В соответствии указанными нормативными правовыми актами граждане могут получить следующие виды выплат:

единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера, в размере 10 тыс. рублей на человека (в связи с отсутствием электроснабжения более чем 24 часа непрерывно);

финансовая помощь гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС природного и техногенного характера (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости — 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тыс. рублей на человека);

Единовременная материальная помощь и финансовая помощь предоставляется гражданам, проживающим в жилом помещении, которое попало в зону ЧС, при введении режима ЧС.

Подать заявление о предоставлении выплат можно:

в органах труда и социальной защиты администраций муниципальных образований;

в центрах «Мои Документы»;

на портале Госуслуги.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым