Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Последствия непогоды: крымчане могут получить следующие виды выплат
актуально в республике
Последствия непогоды: крымчане могут получить следующие виды выплат

Последствия непогоды: крымчане могут получить следующие виды выплат

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:20 24.12.2023

В связи с указом Главы Республики Крым от 29 ноября 2023 года № 275-У «О природной чрезвычайной ситуации регионального характера» в Республике Крым гражданам предусмотрено предоставление единовременных денежных выплат в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части ЧС межмуниципального, регионального характера и (или) федерального характера. 

В соответствии указанными нормативными правовыми актами граждане могут получить следующие виды выплат:

  • единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера, в размере 10 тыс. рублей на человека (в связи с отсутствием электроснабжения более чем 24 часа непрерывно);
  • финансовая помощь гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС природного и техногенного характера (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости — 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тыс. рублей на человека);
Узнайте больше:  Крымская молодежь работает в избирательных штабах в поддержку Владимира Путина

Единовременная материальная помощь и финансовая помощь предоставляется гражданам, проживающим в жилом помещении, которое попало в зону ЧС, при введении режима ЧС.

Подать заявление о предоставлении выплат можно:

  • в органах труда и социальной защиты администраций муниципальных образований;
  • в центрах «Мои Документы»;
  • на портале Госуслуги.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 47

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЧП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ЧП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.