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Последствия непогоды: в у остаются поврежденными три автодороги

Последствия непогоды: в Крыму остаются поврежденными три автодороги

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:44 30.11.2023

В Крыму осталось отремонтировать четверть дорог регионального и местного значения от всех пострадавших из-за ураганного ветра и подтоплений. Об этом сообщил министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

Продолжаются работы по восстановлению дорог как регионального, так и местного значения. Из 13 ранее поврежденных участков остается только три: в селе Морское (городской округ Судак), Приморский (городской округ Феодосия), в селе Челядиново — селе Заветное (Ленинский район). Песчаная смесь с дорог убрана. Проезд обеспечен на всех участках, — отметил министр ЧС.

Из 823 поврежденных кровель домов 54 уже отремонтированы, 51 — в работе. Силами ЖКХ и МЧС убрано также 1 750 упавших деревьев.

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Напомним, в Крыму введен режим ЧС на территории 15 муниципальных образований: Джанкой, Евпатория, Алушта, Ялта, Саки, Симферополь, Красногвардейский район, Красноперекопский район, Сакский район, Симферопольский район, Белогорский район, Советский район, Нижнегорский район, Черноморский район, Джанкойский район. Введен режим угрозы ЧС на территории трёх муниципальных образований: Судак, Первомайский район, Бахчисарайский район.

Продолжаются мероприятия по установлению нанесенного ущерба. Ситуация находится на строгом контроле правительства Республики Крым.

Последствия непогоды: в Крыму остаются поврежденными три автодороги

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