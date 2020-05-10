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Послесловие к празднованию Дня Победы. Выставка фотохудожника Юрия Теслева
автор фото: Юрий Теслев

Послесловие к празднованию Дня Победы. Выставка фотохудожника Юрия Теслева

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:00 10.05.2020

В этом году в России празднование Дня Победы состоялось в режиме онлайн.

О том, как отметил 9 Мая Крым подробнее в ленте новостей — здесь.

Вынужденный необычный формат празднования, конечно, внёс свои коррективы в проведение торжественных мероприятий. Большинство масштабных событий были отменены, но с пометкой «Обязательно состоятся позже», а им на смену пришли новые проекты. В том числе и ретроспективные.

Так, руководитель евпаторийского народного клуба «Надежда» Юрий Теслев презентовал персональную выставку «День Победы», собрав в единый репортаж фотографии, связанные с празднованием 9 Мая в Евпатории в минувшие годы.

Ещё одно фото, посвящённое 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, представил Юрий Теслев на своей странице в Facebook, сопроводив комментарием, к которому и добавить-то нечего:

Вино с портретом Сталина, выпущено в Евпатории в 2004 году. И ничуть не испортилось, так как сделано было с чувством ответственности.

Послесловие к празднованию Дня Победы. Выставка фотохудожника Юрия Теслева

Неповторимый выдался юбилей — 75 лет Великой Победы. Не ожидали мы такого. Но, если вдуматься, карантин, задуманный, чтобы испоганить нам праздник, даже подыграл, дав возможность в тишине, без лишней суеты вспомнить родных и близких — всех, отстоявших Отчизну три четверти века назад. Мне очень хотелось создать портрет эпохи, передающий грусть потомков по ушедшим героям. И, сдается, удалось, — отмечает Юрий Теслев.

Помните тех, кто отстоял Родину ценой своей жизни — памяти павших будьте достойны! И, конечно, берегите, цените и благодарите тех, кто пережив войну, и сегодня рядом с нами. С праздником Великой Победы!

Послесловие к празднованию Дня Победы. Выставка фотохудожника Юрия Теслева

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