Послесловие к пресс-конференции Путина. Реплика из Крыма

В Крыму за последние восемь лет сделано больше, чем за прошлые десятилетия.

Крым развивается, несмотря на санкции, за последние восемь лет в Республике сделано больше, чем за предыдущие десятилетия, отметил Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя Большую пресс-конференцию Владимира Путина.

Президент, в частности, сегодня заявил, что зарубежные противники воссоединения Крыма с Россией «плевать хотели» на интересы жителей полуострова, России и демократии, они решали свои геополитические вопросы. При этом главе государства известно о ситуации с уровнем доходов и цен в Крыму. Эти вопросы будут решены постепенно. Глава государства подчеркнул, что проблемы водоснабжения и работы операторов сотовой связи в Крыму также будут решены. Кроме того, успешно решаются вопросы, связанные с развитием инфраструктуры.

Наш регион развивается и преображается. Менее чем за восемь лет в условиях санкций сделано больше, чем за предыдущие десятилетия, когда никаких санкций не было, — прокомментировал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что в Республике реализованы сотни инфраструктурных проектов на разных уровнях и в разных сферах.

Уверен, что, как сказал Президент, так же последовательно и системно будут решены и еще остающиеся проблемы, включая работу мобильной связи, повышение уровня доходов граждан и стабилизацию цен. Потому что Крым – это Россия, а для России нет ничего невозможного, — добавил Глава РК.

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