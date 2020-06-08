Послы ЕС 10 июня обсудят продление «крымских санкций» против России

Постоянные представители стран Евросоюза 10 июня планируют принять решение о продлении «крымских санкций» против России еще на год. Об этом на своей странице в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe/Radio Liberty по Европе​ Рикард Йозвяк.

Послы ЕС в среду (10 июня) дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год, – написал Йозвяк.

Напомним, секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружением, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиске ее залежей.

Впервые эти санкции были введены 31 июля 2014 года на один год и усилены в сентябре 2014 года. С тех пор «крымские санкции» с «завидным постоянством» постоянно продлевались.

Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. Утверждение о продлении «крымских санкций» должно состояться на заседании Совета ЕС.