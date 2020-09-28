Послы Евросоюза вспомнили о том, что построен Крымский мост и… вводят новые санкции против России

Послы Евросоюза согласовали включение двух человек и четырех юридических лиц в санкционный список против России. Об этом сообщил в понедельник, 28 сентября,
Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух физических лиц и четырех компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста, — рассказал собеседник информагентства.
Отмечается, что официальное решение о санкциях будет принято Советом Евросоюза позднее.
В конце августа к санкциям против России присоединились шесть стран — партнеров Европейского союза: Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Грузия и Украина. В середине июня Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма.
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