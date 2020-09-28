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Послы Евросоюза вспомнили о том, что построен Крымский мост и… вводят новые санкции против России

Послы Евросоюза вспомнили о том, что построен Крымский мост и… вводят новые санкции против России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:26 28.09.2020

Послы Евросоюза согласовали включение двух человек и четырех юридических лиц в санкционный список против России. Об этом сообщил в понедельник, 28 сентября, ТАСС европейский дипломатический источник.Причина — Крымский мост.

Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух физических лиц и четырех компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста, — рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что официальное решение о санкциях будет принято Советом Евросоюза позднее.

В конце августа к санкциям против России присоединились шесть стран — партнеров Европейского союза: Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Грузия и Украина. В середине июня Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма.

Послы Евросоюза вспомнили о том, что построен Крымский мост и… вводят новые санкции против России

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