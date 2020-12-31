Пособия крымчанам в январе будут выплачиваться с 14 января

Выплаты за январь 2021 года крымчанам стоит ожидать во второй половине январе, сообщает пресс-служба минтруда РК. Так, меры социальной поддержки за счет средств республиканского и федерального бюджетов за январь 2021 года будет осуществляться с 14 января 2021 года.
К данным выплатам относятся:
— государственная социальная помощь малоимущим семьям;
— пособие на ребенка, в том числе пособие на ребенка одинокой матери;
— пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов;
— ежемесячная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба;
— субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;
— дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лицам из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов;
— выплата лицам, оказывающим социальные услуги;
— ежемесячная помощь лицам, осуществляющим уход за инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства;
— ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
— ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет;
— единовременное пособие при рождении ребенка;
— ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
— ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Гражданам, получающим пособия через почтовые отделения, выплата будет осуществляться согласно графику работы ГУП РК «Почта Крыма».
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