Пособия крымчанам в январе будут выплачиваться с 14 января

Выплаты за январь 2021 года крымчанам стоит ожидать во второй половине январе, сообщает пресс-служба минтруда РК. Так, меры социальной поддержки за счет средств республиканского и федерального бюджетов за январь 2021 года будет осуществляться с 14 января 2021 года.

К данным выплатам относятся:

— государственная социальная помощь малоимущим семьям;

— пособие на ребенка, в том числе пособие на ребенка одинокой матери;

— пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов;

— ежемесячная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба;

— субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;

— дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лицам из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов;

— выплата лицам, оказывающим социальные услуги;

— ежемесячная помощь лицам, осуществляющим уход за инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства;

— ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

— ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет;

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

— ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Гражданам, получающим пособия через почтовые отделения, выплата будет осуществляться согласно графику работы ГУП РК «Почта Крыма».