Посол гостеприимства Крыма представила регион на встрече сообщества проекта «Мастера гостеприимства»

В Краснодарском крае состоялась встреча региональной команды проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Послы гостеприимства России и представители органов власти, курирующих туризм в субъектах из 48 регионов, обменивались опытом, налаживали контакты, строили совместные планы на 2024 год по развитию туристического сообщества. Нашу Республику представила посол гостеприимства Крыма Дарья Журавлева. Встреча прошла на федеральной территории «Сириус».

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» с 2019 года и направлен на поддержку талантливых специалистов индустрии гостеприимства, кадровое обеспечение отрасли и содействие развитию территорий России.

Команда проекта «Мастера гостеприимства» презентовала участникам встречи концепцию нового сезона, где участников ждут четыре направления, включающие развитие сообщества, отбор выдающихся кадров, программы сопровождения участников, специальные проекты и кейсы.

В рамках программы для мастеров гостеприимства прошла серия образовательных сессий. Наставник проекта «Мастера гостеприимства», сооснователь и PR-директор брендингового агентства ENDY Максим Федоров провел для мастеров практикум, на котором рассказал о шести ключевых факторах формирования имиджа бренда территории и раскрыл секреты поиска уникальных идей и стратегии, которая поможет привлечь инвестиции и повысить туристическую привлекательность регионов России. На тренинге от эксперта по устойчивому развитию территорий через гостеприимства, руководителя компании «Мастерская Путешествий Рыжий Слон» Любови Матиевской участники проанализировали свои рабочие ситуации с точки зрения теории кросс-функционального взаимодействия и составили индивидуальные планы по построению доверия.

Развитие кадрового потенциала является актуальным вопросом для всех отраслей, в том числе и в индустрии гостеприимства. Руководитель направления обучения и развития персонала группы компаний «Мантера» Илья Мещеряков на образовательной сессии «Как привлечь профессиональные кадры» рассказал о том, какие тенденции в области кадрового обеспечения сейчас стоят перед индустрией гостеприимства, а также привел примеры успешных практик привлечения и удержания профспециалистов.

Подать заявку в главный кадровый туристический проект страны «Мастера гостеприимства» можно на сайте до 25 декабря 2023 года.