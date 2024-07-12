Поспешил – штраф заплатил. Дорожный инцидент в Большой Ялте

В Ялте сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД.

В одной из социальных сетей пользователи пожаловались на водителя автомобиля ГАЗ, который на автодороге Ялта-Севастополь осуществил проезд на запрещенный (красный) сигнал светофора, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, тем самым грубо нарушив требования п. 6.2 ПДД РФ и п. 6.13 ПДД РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался 79-летний местный житель. В отношении водителя составлен ряд административных материалов по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика) и по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев, — рассказали в МВД по РК.