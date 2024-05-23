Постояльцы ялтинского отеля могут спать спокойно

Вчера на Южном берегу Крыма, на территории одного из крупнейших гостиничных комплексов, сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым провели пожарно-тактические учения.

По «легенде учений», в гостинице произошло возгорание в номере на седьмом этаже. После срабатывания пожарной сигнализации, администрация объекта отработала организацию эвакуации постояльцев и сотрудников.

Первые пожарные расчеты прибыли в установленное время после поступления диспетчеру звонка об условном происшествии. На месте сотрудники 2 пожарно-спасательного отряда оперативно провели боевое развертывание и приступили к тушению «пожара». В ходе разведки звеньями ГДЗС, были найдены несколько человек, которые оказались отрезаны от путей эвакуации. Их вывели сотрудники МЧС России и передали медикам скорой помощи, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего в проведении учений были задействованы от МЧС России – 60 человек и 17 единиц техники, которые справились с задачами по ликвидации пожара в кратчайшие сроки. И хотя название отеля в сообщении чрезвычайного ведомства не указывается, судя по фото, это гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», постояльцы которого точно могут спать спокойно. Отдых – безопасный.