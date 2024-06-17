Постпред Крыма Георгий Мурадов предрек еще больший провал второй конференции по Украине

Запад не готов к поиску решения сложных проблем, породивших конфликт на Украине, что стало ясно по итогам первой конференции в Швейцарии. В связи с этим второй саммит, который планирует проводить Киев, обречен на еще больший провал. Такое мнение высказал

Ранее в Швейцарии украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев начал консультации со странами, которые могли бы принять вторую конференцию по Украине. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что ее страна готова организовать следующий саммит.

Отсутствие реальных результатов на швейцарской встрече по Украине и разочарование основных незападных участников форума бесполезностью мероприятия, выразившееся в их отказе подписать пустое итоговое коммюнике, лишает Киев возможности получить какой бы то ни было позитивный для себя и для Запада результат в будущем. <…> Мировое большинство, со своей стороны, все яснее осознает, что к реальному поиску решения сложных проблем, породивших конфликт на Украине, а также вопросов более широкой безопасности Запад не готов. Эта ситуация обрекает потуги Зеленского по созыву очередного пустого собрания с целью предъявления очередных претензий к России на еще больший провал, — цитирует ТАСС Георгия Мурадова.

Он отметил, что пропагандистская манифестация режима Зеленского в Швейцарии продемонстрировала нежелание и неспособность западных стран говорить о сути и причинах их конфликта с Россией.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке. В официальном списке участников, опубликованном 14 июня, значилась 91 страна, сербский край Косово и 8 международных организаций. Итоговое коммюнике форума не подписали 15 стран: Армения, Бразилия, Бахрейн, Ватикан, Ирак, Индия, Индонезия, Иордания, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали делегации большинства членов ООН. В частности, не было Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Эфиопии.

источник: ТАСС