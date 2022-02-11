Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд перепутала Крым и восточную Украину

Через неделю в ООН будут обсуждать тему Крыма? Или Минских соглашений?



Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в четверг, 10 февраля, рассказала в интервью телеканалу BBC World News America, что Минские соглашения якобы подразумевают уход России из Крыма. Позже пресс-служба миссии уточнила, что дипломат имела в виду области на востоке Украины. Текст интервью BBC с примечаниями, содержащими поправки, распространило в пятницу представительство США при ООН.

Высказываясь на тему того, что переговоры по выполнению Минских соглашений могут способствовать усилению влияния России на востоке Украины, Томас-Гринфилд заявила:

Частью соглашений было то, что они уйдут из Крыма. Они этого не сделали. Так что эти переговоры будут возможностью оказать давление на Россию, чтобы она подтвердила готовность выполнять соглашения.

Как отмечается в примечаниях к тексту интервью, слово «Крым» было ошибочным, вместо него следует читать «восточная Украина».

Дипломат также добавила, что заседание Совбеза ООН, инициируемое Россией 17 февраля, будет посвящено дискуссии о Крыме.

Мы проведем 17 февраля встречу, которую Россия созвала, чтобы обсудить Крым. Они сообщили, что на ней будут обсуждаться Минские соглашения, — сказала постпред.

Как уточнила пресс-служба дипмиссии, следует читать «чтобы обсудить Минские соглашения».

В Кремле отреагировали на слова Томас-Гринфилд и назвали их «оговоркой».

Давайте оговорки называть оговорками и надеяться до последнего, что речь идет об оговорках, — сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова постпреда США при ООН.

По словам Пескова, ведущие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением текста минского комплекса мер. Отсюда «оплошности и неточности».

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