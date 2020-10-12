Пострадавшие из-за COVID-19 севастопольские предприниматели получают меры поддержки

В Правительстве Севастополя отмечают: после продления возможности оформления заявки на получение региональной меры поддержки и расширения перечня отраслей экономической деятельности севастопольские предприниматели подали 160 заявок. Благодаря добавлению новых ОКВЭДов на получение данной поддержки, говорят специалисты, могут претендовать более 15000 субъектов МСП. Общее количество человек, на которых распространяется мера поддержки, составит более 41000 человек.

Региональные меры поддержки помогли многим нашим предпринимателям, а благодаря расширению перечня ОКВЭДов мы охватили еще большую часть отраслей экономической деятельности. Мы будем стараться помочь всем, кто пострадал во время новой коронавирусной инфекции, – цитирует пресс-служба и.о. заместителя Губернатора Севастополя Марию Литовко.

На сегодняшний день в Департамент экономического развития подано 3264 заявки. Сумма выплат составит более 245 млн рублей.

Заявление необходимо подать до 1 декабря в электронном виде на сайте grant.sev.gov.ru. ⠀

За всей необходимой информацией можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу:

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