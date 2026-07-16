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Пострадавшие от ЧС жители трех поселков смогут оформить единовременную выплату
Медиaисточник: Администрация города Евпатории Республики Крым

Пострадавшие от ЧС жители трех крымских поселков смогут оформить единовременную выплату

Опубликовал: news-parser в Актуально 14:52 16.07.2026

Жители поселков Заозерное, Мирный и Новоозерное, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, могут обратиться за единовременной денежной выплатой. Для получения помощи необходимо подать соответствующее заявление.

В Евпатории документы принимают в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу улица Пушкина, 39. Учреждение работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00, обеденный перерыв длится с 12:30 до 13:00.

Еще один пункт открыт в холле Центра занятости на улице Интернациональной, 146. Прием ведется с 8:00 до 15:00 с перерывом с 13:00 до 13:45. Получить дополнительную информацию можно по телефону +7 (36569) 5-36-63.

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В Заозерном заявления принимают в культурном центре на улице Садовой, 1, в Мирном — в Центре содействия населению на улице Сырникова, 25а, а в Новоозерном — по адресу улица Героев Десантников, 3. Все три пункта работают с 9:00 до 17:00.

Документы будут принимать в течение двух месяцев. О начале оформления заявлений через портал Госуслуг администрация Евпатории сообщит дополнительно.

источник: КрымИНФОРМ

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