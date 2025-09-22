Прямо сейчас:
Пострадавшие в Форосе после атаки БПЛА находятся в тяжелом состоянии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:18 22.09.2025

Четверо пострадавших в результате атаки украинских беспилотников по санаторию в Форосе — в тяжелом состоянии, двое в реанимации. Об этом сообщила директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина.

На лечение поступили 13 пациентов, госпитализированы 12 пациентов, четверо из них (находятся) в тяжелом состоянии, — сказала Еремина.

По словам специалиста, состояние семерых пострадавших оценивается как средней тяжести, один человек – в удовлетворительном состоянии, двое находятся в реанимации, один пострадавший – на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту было проведено переливание крови. Было прооперировано четыре человека. Детей среди пострадавших нет.

По информации ФМБА, на текущий момент все пациенты находятся в стабильном состоянии, наблюдается положительная динамика.

По словам директора агентства Вероники Скворцовой, в рамках оперативного реагирования в Ялту были направлены две специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медсестер. Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты четыре операционные.

Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками. Обеспеченность компонентами крови была полностью организована, – отметила Скворцова.

По информации Минздрава России, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров для выработки тактики лечения тяжелых пациентов.

В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.

источник: РИА Новости Крым

