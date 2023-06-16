добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Построить скоростную трассу из Крыма в Ростов-на-Дону поможет режим СЭЗ

crimeapress_news

реклама в крыму
Построить скоростную трассу из Крыма в Ростов-на-Дону поможет режим СЭЗ
Фото: pikist.com

Построить скоростную трассу из Крыма в Ростов-на-Дону поможет режим СЭЗ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:37 16.06.2023

Новую четырехполосную дорогу из Крыма в Ростовскую область по побережью Азовского моря планируют строить в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) новых регионов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Проект достаточно мощный — строительство дороги от Симферополя до Ростова сухопутным путем. В этом проекте будут задействованы, используя свободную экономическую зону, Херсон, Донецк, Запорожская область и, наверное, Ростов и Крым. Дорога будет широкополосная, четырехполосная, — рассказал Балицкий.

Он не исключил, что новая трасса будет платной.

Скорее всего, она будет платная, как вариант, что позволит окупить этот проект, создать условия для дальнейшего получения проектно-реализационных денег. Проект этот даст возможность развития побережья Азовского моря, которое стало внутренним, позволит создать большое количество рабочих мест, логистические центры и в принципе развивать юг России, — добавил глава Запорожской области.

Как отмечает ТАСС, законопроекты о создании свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Госдума приняла в первом чтении в апреле. В конце мая президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» отметил, что необходимо срочно принять и ускорить вступление в силу закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах страны.

Узнайте больше:  В Крым на отдых прибыли дети из Белгородской области

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма