Построить скоростную трассу из Крыма в Ростов-на-Дону поможет режим СЭЗ

Новую четырехполосную дорогу из Крыма в Ростовскую область по побережью Азовского моря планируют строить в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) новых регионов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Проект достаточно мощный — строительство дороги от Симферополя до Ростова сухопутным путем. В этом проекте будут задействованы, используя свободную экономическую зону, Херсон, Донецк, Запорожская область и, наверное, Ростов и Крым. Дорога будет широкополосная, четырехполосная, — рассказал Балицкий.

Он не исключил, что новая трасса будет платной.

Скорее всего, она будет платная, как вариант, что позволит окупить этот проект, создать условия для дальнейшего получения проектно-реализационных денег. Проект этот даст возможность развития побережья Азовского моря, которое стало внутренним, позволит создать большое количество рабочих мест, логистические центры и в принципе развивать юг России, — добавил глава Запорожской области.

Как отмечает ТАСС, законопроекты о создании свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Госдума приняла в первом чтении в апреле. В конце мая президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» отметил, что необходимо срочно принять и ускорить вступление в силу закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах страны.

С тегами: Крым и Россия