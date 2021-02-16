Поступок «настоящего джентльмена». В Севастополе мужчина отомстил своей бывшей

За противоправные действия 40-летнему жителю Севастополя грозит до 2 лет лишения свободы.

Как стало известно, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанёс визит своей бывшей 44-летней сожительнице. У них возникла ссора из-за денежных обязательств, и женщина выгнала незваного гостя. Во дворе мужчина заметил автомобиль экс-возлюбленной и у него возник преступный умысел. Он тайком повредил пассажирскую дверь транспортного средства и скрылся. Причинённый ущерб составил около 19 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.