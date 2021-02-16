Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Поступок «настоящего джентльмена». В Севастополе мужчина отомстил своей бывшей

crimeapress_news

реклама в крыму


Поступок "настоящего джентльмена". В Севастополе мужчина отомстил своей бывшей
фото: Pexels (pixabay.com)

Поступок «настоящего джентльмена». В Севастополе мужчина отомстил своей бывшей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:46 16.02.2021

За противоправные действия 40-летнему жителю Севастополя грозит до 2 лет лишения свободы.

Как стало известно, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанёс визит своей бывшей 44-летней сожительнице. У них возникла ссора из-за денежных обязательств, и женщина выгнала незваного гостя. Во дворе мужчина заметил автомобиль экс-возлюбленной и у него возник преступный умысел. Он тайком повредил пассажирскую дверь транспортного средства и скрылся. Причинённый ущерб составил около 19 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Балаклавскому району задержали злоумышленника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Поступок "настоящего джентльмена". В Севастополе мужчина отомстил своей бывшей

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.