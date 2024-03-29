Посуточная сдача жилья в аренду: закон об уточнении ЖК РФ вступит в силу 3 апреля 2024 года﻿

В Жилищном кодексе РФ зафиксируют, что собственник квартиры либо иного жилья может сдавать его, в частности, по договору краткосрочного найма.
Также прямо обозначат, что при сдаче жилья на любой срок и по любому законному основанию собственник обеспечивает соблюдение:
- прав и законных интересов соседей;
- правил пользования жильем и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- требований к оснащению помещений в таком доме счетчиками энергоресурсов и т.д.
Поправку подготовили с подачи КС РФ. В марте 2023 года он разъяснил: жилье в многоквартирном доме можно краткосрочно (на срок от одних до нескольких суток) предоставлять гражданам за плату, если собственник соблюдает ряд условий. В этом случае такую деятельность нельзя приравнивать к гостиничным услугам, которые в многоквартирных домах запрещены.
Документ: Федеральный закон от 23.03.2024 N 55-ФЗ
источник: КонсультантПЛЮС
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