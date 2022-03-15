Посылка с наркотиками — уголовное дело: происшествие в Феодосии

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Феодосии совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ задержан ранее судимый 35-летний местный житель, который в почтовом отделении города Феодосии получил посылку с наркотиками.

Экспертиза показала, что внутри находится около 1,7 граммов амфетамина. Полицейскими установлено, что бандероль с запрещенным веществом прибыла из Москвы. Феодосиец пояснил, что наркотики заказал через Интернет, для личного употребления. Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконные приобретение и хранение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой быть ответственными и проявлять активную гражданскую позицию в вопросе выявления правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Незамедлительно сообщайте в полицию обо всех подозрительных случаях и личностях, замеченных вами, возможно осуществляющих распространение или потребление запрещенных веществ. Передать информацию можно по телефону «102», либо по телефону доверия «128» МВД по Республике Крым.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым