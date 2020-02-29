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Потери воды в Крыму – свыше 50%. Устраним – вот и решение «водного кризиса»
Фото: cesma.md

Потери воды в Крыму – свыше 50%. Устраним – вот и решение «водного кризиса»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:25 29.02.2020

В Крыму ежегодные потери воды – свыше 50%. Причина банальна: порывы труб, износ сетей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор по производству ГУП РК «Вода Крыма» Игорь Данилович.

Средняя цифра для нашего предприятия ГУП РК «Вода Крыма», в состав которого входят 12 филиалов, — 52% потерь. Но если опускаться с запада на север, эта цифра разнится. Например, филиал Ленинский на сегодня имеет средний процент потерь 73, с учетом того, что он два года назад вошел в состав нашего предприятия, а у Красноперекопского водоканала потери составляют 25%. Данный показатель обусловлен рядом причин. Одна из самых главных — высокий процент износа сетей, которые были проложены при СССР, — цитирует ДаниловичаРИА Новости Крым.

В числе причин Данилович также назвал нелегальные подключения к водопроводным сетям и отсутствие у абонентов водомеров. Средний износ водопроводных сетей, которые находятся на балансе предприятия (всего 6 913 км), на сегодняшний день, по словам эксперта, составляет 67%.

В некоторых филиалах есть трубы, которые были смонтированы в начале прошлого века, это основная причина износа, — добавил Данилович.

«Закрыть» этот вопрос планируют к 2030 году за счет единой схемы водоснабжения и водоотведения, которую утвердили в 2017 году и на создание которой выделено 156 млрд. рублей. Кроме того, «Вода Крыма» проводит модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения в рамках собственной производственной программы, республиканской адресной инвестиционной программы и ряда мероприятий в рамках ФЦП.

В то же время Данилович предупредил, что даже в этом случае водопотерь не избежать. Как бы мы ни старались, сегодня нельзя, условно говоря, уйти к цифре «ноль». Такого нет даже при наличии всех новых сетей, всего нового оборудования. Даже мировая практика показывает о том, что 10-15% при выполнении всех мероприятий отводится на технологические, коммерческие нужды, — заключил специалист.

Потери воды в Крыму – свыше 50%. Устраним – вот и решение «водного кризиса»

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