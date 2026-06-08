Потребительский рынок Севастополя: запасы продуктов и стоимость социально значимых товаров остаются стабильными

Ситуация на потребительском рынке города находится под постоянным контролем департамента сельского хозяйства и потребительского рынка. Ценовое соглашение с торговыми сетями продолжает действовать в регионе, а товарные запасы полностью покрывают потребности жителей.

По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, специалисты осуществляют еженедельный мониторинг ценовой ситуации, а с самими торговыми сетями выстроено ежедневное оперативное взаимодействие.

Более того, мониторинг за последнюю неделю показал позитивную динамику: зафиксировано снижение цен на куриные яйца и овощи борщевого набора. Увеличивается урожай открытого грунта, сезонный фактор расширяет предложение для потребителей.

Торговые сети в полной мере выполняют взятые на себя обязательства: условия ценового соглашения соблюдаются, торговая надбавка на социально значимые товары строго зафиксирована в коридоре от 0 до 15%, — рассказала Ксения Казанджиева.

Напомним, на сегодняшний день меморандум заключен с 10 предприятиями торговли, которые охватывают 123 магазина по всему Севастополю. Ритейлеры активно идут навстречу: если в прошлом году перечень социально значимых товаров был расширен, то в этом году по просьбе департамента в меморандум дополнительно включили детскую линейку продукции и средства гигиены.

За последнюю неделю в городе зафиксирован необоснованный ажиотажный спрос на продукты длительного хранения: крупы, макароны, консервы и сахар.

Покупатели действительно берут товары в очень больших объемах, хотя в таких количествах это не нужно. Зафиксированы случаи, когда один покупатель по несколько раз подряд приходит и скупает одни и те же позиции, создавая тем самым искусственный дефицит, — отметила Ксения Казанджиева.

Чтобы обеспечить равный доступ к продуктам для всех жителей, торговые сети были вынуждены ввести лимиты на отпуск товаров в одни руки. В зависимости от сети ограничения составляют от 3 до 10 наименований, например, от 3 до 5 кг сахара.

Товары длительного хранения имеют свой срок годности, поэтому скупать их про запас не имеет смысла. Склады и распределительные центры регулярно пополняются. Товарные запасы в Севастополе сегодня варьируются от 14 дней до 1,5 месяцев. Основные распределительные центры находятся на территории Республики Крым. В частности, в рамках государственно-частного партнерства в Крыму построен масштабный логистический хаб торговой сети «ПУД», который бесперебойно обеспечивает поставки в Севастополь.

Для покрытия возросшей потребности ритейлеры оптимизировали логистику: частота поставок может быть немного сокращена с двух до одного раза в неделю, однако объем завозимого за один раз товара существенно увеличен. Это позволяет магазинам оперативно восполнять любые локальные дефициты.

Ситуация на потребительском рынке находится на постоянном контроле правительства Севастополя. Новые поставки продуктов в город осуществляются в штатном режиме ежедневно. Торговые сети прилагают все усилия для бесперебойного обеспечения горожан. Призываем жителей прислушиваться к рекомендациям и подходить к покупкам рационально, — добавила Ксения Казанджиева.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя