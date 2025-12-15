Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Цены: за неделю в Севастополе снизилась стоимость свинины, курицы, свежих помидоров и капусты
Новости Республики
Цены: за неделю в Севастополе снизилась стоимость свинины, курицы, свежих помидоров и капусты
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Цены: за неделю в Севастополе снизилась стоимость свинины, курицы, свежих помидоров и капусты

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:50 15.12.2025

Специалистами департамента сельского хозяйства и потребительского рынка проводится еженедельный анализ розничных цен в торговых сетях Севастополя.  По результатам мониторинга за неделю в городе снизилась стоимость свинины, курицы, свежих помидоров и капусты. Незначительное повышение цен зафиксировано на свежие огурцы и картофель в связи с фактором сезонности и колебанием уровня урожая. Товарный запас на потребительском рынке Севастополя поддерживается в достаточном объеме, и работа предприятий торговли осуществляется без перебоев.

Специалисты департамента изучают динамику стоимости товаров для своевременной реакции на возникающие проблемы. Кроме того, мы продолжаем держать на контроле вопросы ценообразования и исполнение обязательств по Меморандуму о взаимопонимании в региональных торговых сетях. Соглашение предполагает, что торговые сети добровольно устанавливают минимальную торговую наценку на определенный перечень базовых социально значимых товаров. Это позволяет не допускать необоснованного повышения цен в городе, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника потребительского рынка департамента Ксению Казанджиеву.

Сегодня рейд проведен в торговой сети «7М Без Цен» на проспекте Генерала Острякова, 260, где имеется полный перечень товаров, каждый из которых выделен ценником светло-синего цвета. В «Уголке покупателя» магазина размещен список товаров по Меморандуму, который также выделен ярким светло-синим цветом.

Узнайте больше:  Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил Елену Гапешину с завоеванием титула чемпионки России по боксу

Также в ходе мероприятий специалисты проверяют соблюдение правил маркировки товаров средствами идентификации. С помощью мобильного приложения «Честный знак» сотрудники департамента и сами покупатели могут проверить подлинность продукции, её происхождение и срок годности. Это позволяет избежать приобретения просроченных или контрафактных товаров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя  

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.