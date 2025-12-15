Цены: за неделю в Севастополе снизилась стоимость свинины, курицы, свежих помидоров и капусты

Специалистами департамента сельского хозяйства и потребительского рынка проводится еженедельный анализ розничных цен в торговых сетях Севастополя. По результатам мониторинга за неделю в городе снизилась стоимость свинины, курицы, свежих помидоров и капусты. Незначительное повышение цен зафиксировано на свежие огурцы и картофель в связи с фактором сезонности и колебанием уровня урожая. Товарный запас на потребительском рынке Севастополя поддерживается в достаточном объеме, и работа предприятий торговли осуществляется без перебоев.

Специалисты департамента изучают динамику стоимости товаров для своевременной реакции на возникающие проблемы. Кроме того, мы продолжаем держать на контроле вопросы ценообразования и исполнение обязательств по Меморандуму о взаимопонимании в региональных торговых сетях. Соглашение предполагает, что торговые сети добровольно устанавливают минимальную торговую наценку на определенный перечень базовых социально значимых товаров. Это позволяет не допускать необоснованного повышения цен в городе, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника потребительского рынка департамента Ксению Казанджиеву.

Сегодня рейд проведен в торговой сети «7М Без Цен» на проспекте Генерала Острякова, 260, где имеется полный перечень товаров, каждый из которых выделен ценником светло-синего цвета. В «Уголке покупателя» магазина размещен список товаров по Меморандуму, который также выделен ярким светло-синим цветом.

Также в ходе мероприятий специалисты проверяют соблюдение правил маркировки товаров средствами идентификации. С помощью мобильного приложения «Честный знак» сотрудники департамента и сами покупатели могут проверить подлинность продукции, её происхождение и срок годности. Это позволяет избежать приобретения просроченных или контрафактных товаров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя