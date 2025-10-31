Повар из Севастополя Наталья Путий — лучший в стране

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2025». Учредителем конкурса является Министерство просвещения Российской Федерации, организатором — Федеральный центр мониторинга питания обучающихся.

Федеральный финал конкурса прошел в Ленинградской области. Севастополь представляли гимназия № 7 имени В. И. Великого в номинации «Лучшая столовая городской школы» и школа № 52 имени Ф. Д. Безрукова — в номинации «Лучшая столовая сельской школы». Повар школы № 52 Наталья Путий участвовала в кулинарном поединке с 58 участниками со всей страны за звание «Лучший повар школьной столовой». Оператором питания в данных образовательных учреждениях Севастополя является ИП Артеменко.

По итогам конкурса повар школы № 52 Наталья Путий заняла I место среди участников из всех регионов России. За 1,5 конкурсных часа она приготовила любимое блюдо детей — картофельное пюре, печень по-строгановски, салат из огурца и болгарского перца, а также компот из апельсина.

Я работаю поваром уже 26 лет. Профессию получила в ПТУ № 34, ныне — Севастопольский колледж сервиса и торговли. С 2007 года тружусь в сфере детского питания. Для меня это не просто работа — это возможность заботиться о подрастающем поколении и быть частью его будущего. Детское питание — это простая, вкусная и полезная еда, которая требует особого внимания и контроля, — рассказала Наталья Путий.

В рамках конкурса команды школ представили кулинарные шедевры — блюда, которые ежедневно готовят для учеников. Конкурсанты презентовали не менее трех готовых блюд для завтрака, рассказали об их составе и полезных свойствах. Работы оценивали экспертная, родительская и детская комиссии. Участники также прошли блицтурнир «Три вопроса от родителей» и квест-практикум «Безопасный пищеблок». В ходе практического задания командам предстояло за 10 минут выявить нарушения на школьной кухне.

По результатам конкурсных испытаний команда гимназии № 7 вышла в суперфинал, где представила авторскую программу «Здоровое питание в гимназии» и заняла III место во Всероссийском конкурсе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя