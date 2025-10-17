Поварское дело в Севастополе изучают более 1000 студентов

В преддверии Дня повара, который отмечается 20 октября, студенты четвертого курса Севастопольского многопрофильного колледжа имени маршала инженерных войск А.В. Геловани продемонстрировали полученные навыки и умения в учебных мастерских. Они готовили творожные палочки «Московский батончик» и коврижки — мучные изделия из пряничного теста.

Студенты очень активные и способные. Они следят за тенденциями в мире кулинарии, смотрят познавательные видео, читают полезную информацию, осваивают дополнительные навыки и развиваются в выбранном направлении. Для приготовления каждого блюда необходимо обладать знаниями, уметь читать технологические карты, разбираться в рецептах, последовательности использования ингредиентов, соблюдать температурные режимы. В колледже есть традиция празднования Дня повара: мы проводим различные мастер-классы. В этом году проведем мастер-класс по ажурным блинам и приготовлению горячих напитков, а также студентов ждет викторина, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера производственного обучения высшей категории Юлию Малышеву.

В Севастополе обучиться поварскому делу можно в колледже сервиса и торговли, многопрофильном колледже имени маршала инженерных войск А. В. Геловани и торгово-экономическом техникуме. Поварское дело всегда пользуется популярностью среди молодежи. В этом году на первый курс по этой специальности поступили 252 студента. Всего поварскому делу обучаются 1024 студента.

Я пришел учиться на профессию повара, потому что мне нравится заниматься выпечкой и кондитерским искусством. Я уже проходил стажировку в городской пекарне, и меня пригласили на работу после окончания обучения. В итоге я получу не только красный диплом и профессию, о которой мечтал, но и приятные воспоминания о наставниках, которые дают знания и любовь к своему делу. Я благодарен своему колледжу за опыт, который здесь приобрел, — рассказал студент Илья Болотов.

Освоить востребованную на рынке труда профессию можно в колледжах и техникумах Севастополя. Здесь обучаются почти 11 000 студентов. Во время учебы ребята проходят практику на предприятиях города и Республики Крым, а после выпуска трудоустраиваются по специальности.

В субботу, 18 октября, с 10:00 до 13:00 состоится День открытых дверей в Севастопольском торгово-экономическом техникуме, Институте развития образования, колледже информационных технологий и промышленности, колледже сервиса и торговли, многопрофильном колледже имени маршала инженерных войск А. В. Геловани, архитектурно-строительном техникуме и профессиональном художественном колледже.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя