Повторных обращений граждан из-за нерешенных проблемных вопросов быть не должно — Сергей Аксёнов

По информации первого заместителя руководителя Аппарата Совета министров РК Ирины Мельниковой, за сутки от граждан проступает порядка 150 обращений в адрес Главы Республики Крым. В настоящее время усилить работу по отработке заявлений необходимо Симферопольскому району, городам Керчь и Феодосия.

Кроме того, в рамках совещания Сергей Аксёнов поставил задачу в кратчайшие сроки разрешить проблему несоблюдения расписания движения общественного транспорта. Врио министра транспорта РК Дмитрий Могилевский пояснил, что проблема в первую очередь связана с нехваткой водителей подвижного состава. Больше всего жалоб поступает по Симферополю, в связи с чем администрацией города принято решение предоставлять жилье иногородним водителям.

Помимо прочего, министр жилищно-коммунального хозяйства РК Захар Щегленко доложил о текущей работе по санитарной очистке и уборке территорий населенных пунктов. Сергей Аксёнов напомнил о важности оптимизировать это направление деятельности Министерства. В течение недели Захар Щегленко отработает ситуацию по уборке в Керчи, в том числе в части кратности проведения уборки, количества работников и их закрепления за определенными площадями и общей минимизации затрат.

Также был заслушан доклад о ходе выполнения протокольных поручений и исполнительской дисциплине.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и министры Правительства Республики Крым, главы администраций муниципальных образований, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым