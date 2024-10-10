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Повторных обращений граждан из-за нерешенных проблемных вопросов быть не должно - Сергей Аксёнов
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Повторных обращений граждан из-за нерешенных проблемных вопросов быть не должно — Сергей Аксёнов

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 12:27 10.10.2024

Глава Республики Крым  провел совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым. В ходе мероприятия Сергей Аксёнов обратил особое внимание членов Правительства Республики Крым и руководства администраций муниципалитетов на важность прямой связи с населением.

Прошу всех реагировать на поступающие обращения лично, не перепоручая и не передавая их решение другим ведомствам или структурам. Только небольшой процент составляют вопросы, которые по объективным причинам не могут быть решены. И это тоже нужно объяснять людям. Важно убедиться, что заявитель понимает, почему его проблему решить нельзя, – сказал Глава Крыма.

По мнению Главы республики, повторных обращений по одним и тем же вопросам быть не должно.

Если гражданам приходится обращаться с проблемой снова, считаю необходимым инициировать служебную проверку в отношении ответственных должностных лиц. Кто занимался вопросом, почему он остался не решен, почему человек вынужден обращаться второй, третий раз? В то же время если начальники на местах будут работать с обращениями ежедневно, то сложится четкое понимание, где и по каким направлениям возникают системные проблемы, а значит, их можно будет предотвращать или решать оперативнее, – отмечает Глава Крыма.

По информации первого заместителя руководителя Аппарата Совета министров РК Ирины Мельниковой, за сутки от граждан проступает порядка 150 обращений в адрес Главы Республики Крым. В настоящее время усилить работу по отработке заявлений необходимо Симферопольскому району, городам Керчь и Феодосия.

Кроме того, в рамках совещания Сергей Аксёнов поставил задачу в кратчайшие сроки разрешить проблему несоблюдения расписания движения общественного транспорта. Врио министра транспорта РК Дмитрий Могилевский пояснил, что проблема в первую очередь связана с нехваткой водителей подвижного состава. Больше всего жалоб поступает по Симферополю, в связи с чем администрацией города принято решение предоставлять жилье иногородним водителям.

Помимо прочего, министр жилищно-коммунального хозяйства РК Захар Щегленко доложил о текущей работе по санитарной очистке и уборке территорий населенных пунктов. Сергей Аксёнов напомнил о важности оптимизировать это направление деятельности Министерства. В течение недели Захар Щегленко отработает ситуацию по уборке в Керчи, в том числе в части кратности проведения уборки, количества работников и их закрепления за определенными площадями и общей минимизации затрат.

Также был заслушан доклад о ходе выполнения протокольных поручений и исполнительской дисциплине.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и министры Правительства Республики Крым, главы администраций муниципальных образований, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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