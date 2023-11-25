Повышение МРОТ в 2024 году: какие изменения нужно будет учесть работодателям

16 ноября 2023 года Государственная дума в третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рубля в месяц с 1 января 2024 года. Какие изменения нужно будет учесть работодателям, рассказал Александр Южалин, руководитель юридической практики SuperJob.

Принятый закон определяет, что МРОТ на очередной год устанавливается федеральным законом с учетом величины медианной заработной платы за предыдущий год. Ожидается, что принятый закон в скором времени будет подписан Президентом РФ.

МРОТ — это критерий, который лежит в основе гарантий для работников. Заработная плата сотрудников, которые за месяц отработали полную норму рабочего времени, не должна быть ниже минимального размера оплаты труда. Исходя из МРОТа рассчитывается минимальный размер социальных страховых выплат (для пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и др.), а также минимальный размер отпускных.

Изменения размера МРОТ необходимо будет учесть и работодателям. В частности, им предстоит убедиться, что размер заработной платы их работников с учетом возможных стимулирующих и компенсационных выплат окажется не менее нового значения МРОТ. Если в организации работникам установлен только оклад и не выплачиваются дополнительные стимулирующие выплаты, нужно, чтобы размер оклада был не менее значения нового МРОТ. Если это не так, размеры окладов необходимо будет увеличить, внеся изменения в штатное расписание и в трудовые договоры работников. Иными словами, таким работодателям нужно будет заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с работниками, по условиям которых размер оклада будет повышен до МРОТ.

То же самое касается и часовых тарифных ставок. Размер часовой тарифной ставки компаниям нужно будет определить таким образом, чтобы, отработав полную норму рабочего времени, их работники получили не меньше МРОТ.

Важно отметить, что в северных районах страны, где применяется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, такие надбавки должны быть применены свыше значения МРОТ. То есть фактически в таких районах МРОТ увеличивается на размер северных надбавок.

Подписанный закон вступит в силу с 1 января 2024 года и соответственно распространит свое действие также с 1 января. Это означает, что заработная плата работников за работу с 1 января должна быть рассчитана и выплачена с учетом нового МРОТ. Заработная плата за декабрь 2023 года еще может быть выплачена с учетом действующего значения МРОТ. Заработная плата выплачивается в дни, установленные работодателем в правилах внутреннего трудового распорядка и трудовых договорах. Обычно окончательный расчет за месяц производится работодателем в первую половину следующего месяца. Но, учитывая, что с 1 по 8 января − нерабочие праздничные дни, работодатели должны произвести выплату ранее − в конце декабря (если дата выплаты заработной платы выпадает на период с 1 по 8 число месяца).