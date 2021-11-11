Повышение порога инвестиций для участников СЭЗ в Крыму должно повысить качество инвесторов

Повышение порога инвестиций для вхождения в свободную экономическую зону (СЭЗ) в Крыму и Севастополе снизит риски неисполнения договоренностей резидентами и срывов реализации проектов, что впоследствии повысит качество инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров на заседании Комитета Госдумы сообщил, что изменения направлены на повышение эффективности функционирования СЭЗ. По его словам, увеличение объема капиталовложений участников в первые три года реализации инвестпроектов повысит качество входящих в СЭЗ инвесторов, снизит риски, связанные с предоставлением статуса участника СЭЗ, тем, кто фактически не сможет реализовывать инвестиционный проект, — говорится в сообщении пресс-службы.

По статистике, в регионе более 65% нарушений условий договора участия в СЭЗ допускают инвесторы с капиталовложениями от 3 до 6 млн. рублей, следствием несерьезности намерений резидентов с небольшим объемом капиталовложений может являться нерациональное использование земельных ресурсов, предоставляемых под реализацию проектов в Крыму.

Повышение входного порога для участия в СЭЗ Крыма — это объективная неизбежность. Главная причина — инфляционные изменения, которые необходимо учитывать, планируя дальнейшее развитие данного проекта. Вместе с тем, мы будем внимательно следить за тем, как это нововведение отразится на активности предпринимателей, заинтересованных инвестировать в нашу Республику, — заявил журналистам председатель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.

На конец 2020 года в СЭЗ в Крыму зарегистрированы более 1,6 тыс. хозяйствующих субъектов. С момента создания на 1 рубль предоставляемых льгот резидентам приходится 3,77 рубля инвестиций. Всего вложено 207 млрд рублей инвестиций в экономику региона, создано более 75 тыс. рабочих мест.

В четверг комитет Госдумы по экономической политике поддержал внесение изменений в закон о свободной экономической зоне на территории Крыма и Севастополя.

По информации ТАСС.