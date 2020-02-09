Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Повышенное атмосферное давление и тёплый фронт. Погода в Крыму

crimeapress_news

Повышенное атмосферное давление и тёплый фронт. Погода в Крыму
фото: pxhere.com

Повышенное атмосферное давление и тёплый фронт. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:23 09.02.2020

В понедельник погоду в Крыму будет определять ночью область повышенного атмосферного давления, днем влияние теплого фронта, смещающегося с запада.

Без осадков. На дорогах гололедица. В горах будет наблюдаться туман, изморозь. Ночью еще по-зимнему холодно — температуры воздуха -11…-16°, на побережье -5…-10°. Днем станет теплее -3…+2°, на южном побережье +3…+5°. Ветер ночью восточный слабый до умеренного, днем юго-западный умеренный, в степных и предгорных районах сильный. Во вторник и среду атмосферный фронт принесет в Крым дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, в степных и предгорных районах сильный. Температура воздуха ночью -3…+2°, днем +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Повышенное атмосферное давление и тёплый фронт. Погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.