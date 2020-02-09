Повышенное атмосферное давление и тёплый фронт. Погода в Крыму

В понедельник погоду в Крыму будет определять ночью область повышенного атмосферного давления, днем влияние теплого фронта, смещающегося с запада.

Без осадков. На дорогах гололедица. В горах будет наблюдаться туман, изморозь. Ночью еще по-зимнему холодно — температуры воздуха -11…-16°, на побережье -5…-10°. Днем станет теплее -3…+2°, на южном побережье +3…+5°. Ветер ночью восточный слабый до умеренного, днем юго-западный умеренный, в степных и предгорных районах сильный. Во вторник и среду атмосферный фронт принесет в Крым дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, в степных и предгорных районах сильный. Температура воздуха ночью -3…+2°, днем +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .