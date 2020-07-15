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Повышенное атмосферное давление. Погода в Крыму в четверг
фото: pxhere.com

Повышенное атмосферное давление. Погода в Крыму в четверг

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:57 15.07.2020

В четверг, 16 июля, область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму солнечную, сухую погоду.

Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье до 21°; днем 26-31°, в горах 17-22°. Ветер восточный умеренный. В последующие сутки местами пройдут кратковременные грозовые дожди; в западных, центральных и восточных районах порывы северо-восточного ветра будут достигать 15-17 м/с. Температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыму — здесь.

Повышенное атмосферное давление. Погода в Крыму в четверг

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