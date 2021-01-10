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Позарились на чужой мопед, теперь могут «присесть» на 5 лет. Случай в Севастополе
Фото: Jan2575, pixabay.com

Позарились на чужой мопед, теперь могут «присесть» на 5 лет. Случай в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:32 10.01.2021

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в краже мопеда. Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю, двое молодых парней могут лишиться свободы на срок до 5 лет за хищение чужого транспорта.

Вечером во дворе частого дома 22-летний местный житель вместе со своим 20-летним другом заметили припаркованный мопед. Поскольку поблизости никого из прохожих не оказалось, у молодых людей созрел преступный умысел. Они похитили двухколёсное средство передвижения, погрузили его в автомобиль и скрылись. Украденный мопед злоумышленники доставили в гараж к своему знакомому, чтобы в дальнейшем продать его на запчасти. Утром, обнаружив пропажу транспортного средства, 23-летний потерпевший обратился в полицию, — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемых и изъяли похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Позарились на чужой мопед, теперь могут «присесть» на 5 лет. Случай в Севастополе

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