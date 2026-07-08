Поздравление Главы Крыма с Днем семьи, любви и верности

Всегда, на протяжении всей жизни, в горе и радости, в периоды успехов и тяжелых испытаний с нами три главных ценности – семья, любовь, верность. В них мы находим опору, черпаем силы, они придают нам уверенность, укрепляют и вдохновляют нас. Вот почему так важен сегодняшний праздник. День семьи, любви и верности.

Он и молодой, и древний. Молодой, потому что впервые официально отмечался на всероссийском уровне только в 2008 году. Древний, потому что уходит корнями в православную традицию почитания святых благоверных Петра и Февронии Муромских, чья жизнь стала символом супружеской любви, верности и взаимного уважения. То есть того, что составляет основу семейной жизни каждого человека вне зависимости от национальности и вероисповедания.