Поздравление Главы Крыма с праздником Казанской иконы Божией Матери

4 ноября православные христиане отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери.

Этот чудотворный образ несли в 1612 году ополченцы Минина и Пожарского, перед этим образом они молились о спасении России и победе над врагом.

Молитвы русского народа были услышаны. Ополчение освободило Москву от интервентов и предателей. Многолетняя смута, которая угрожала самому существованию государства Российского, прекратилась.

Это очень важный исторический и духовный урок. Он напоминает нам, с одной стороны, об опасности внутренних раздоров, вражды и ненависти, а с другой – о том, что вера в Бога и любовь к Отечеству помогают преодолеть самые тяжелые испытания и одержать победу даже в самых, казалось бы, безнадежных обстоятельствах.

Два года назад произошло чудесное событие. Наш Патриарх объявил об обретении подлинника Казанской иконы Божией Матери – того самого, перед которым молился князь Пожарский и который долгое время считался утерянным.

Патриарх назвал это событие историческим. По его словам, это не случайность, а знак Божиего милосердия к русскому народу, к России.

Пусть Царица Небесная защитит наше Отечество и сегодня, пусть даст нам силу и мудрость, чтобы победить врагов, сохранить и приумножить великое наследие предков!

С праздником, братья и сестры! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым