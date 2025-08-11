Поздравление Главы Крыма с праздником Рождества святителя Николая Чудотворца

Поздравляю православных христиан с праздником Рождества святителя Николая Чудотворца!

По словам нашего Патриарха, житие святителя Николая было так созвучно духовной жизни нашего народа, что он стал первым святым для каждого русского человека. Невозможно на Руси найти православную семью, в которой не было бы как минимум трех икон: Господа Иисуса Христа, Богородицы и святого Николая.

В основе этого почитания – личный духовный опыт многих миллионов людей, как наших далеких предков, так и современников, миллионы историй о чудесной помощи святителя в самых разных обстоятельствах, в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях.

Однако сегодняшний праздник напоминает нам не только о чудесах, но, прежде всего, о крепкой вере, милосердии и любви к ближнему. О необходимости делать добро и помогать тем, кто нуждается в помощи. Именно так поступал великий святой во время своего земного жития.

Святителю отче Николае, моли Бога о нас! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым