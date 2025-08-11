Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Поздравление Главы Крыма с праздником Рождества святителя Николая Чудотворца
Новости Республики
Поздравление Главы Крыма с праздником Рождества святителя Николая Чудотворца

Поздравление Главы Крыма с праздником Рождества святителя Николая Чудотворца

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:12 11.08.2025

Поздравление Главы Республики Крым с Рождеством святителя Николая Чудотворца.

Поздравляю православных христиан с праздником Рождества святителя Николая Чудотворца!

По словам нашего Патриарха, житие святителя Николая было так созвучно духовной жизни нашего народа, что он стал первым святым для каждого русского человека. Невозможно на Руси найти православную семью, в которой не было бы как минимум трех икон: Господа Иисуса Христа, Богородицы и святого Николая.

В основе этого почитания – личный духовный опыт многих миллионов людей, как наших далеких предков, так и современников, миллионы историй о чудесной помощи святителя в самых разных обстоятельствах, в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. 

Однако сегодняшний праздник напоминает нам не только о чудесах, но, прежде всего, о крепкой вере, милосердии и любви к ближнему. О необходимости делать добро и помогать тем, кто нуждается в помощи. Именно так поступал великий святой во время своего земного жития.

Святителю отче Николае, моли Бога о нас! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  Цены на отели в Крыму выросли на 18-20% по сравнению с 2024 годом
голоса
Оцените материал
Просмотры: 27

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x