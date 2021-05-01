Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова с праздником 1 Мая — Весны и Труда

Дорогие друзья! Поздравляю всех с праздником 1 Мая — Весны и Труда!
Первомай объединяет нас вокруг идеалов дружбы и сотрудничества, созидательного труда и социальной справедливости. Они находят воплощение в том числе в разноплановых мерах поддержки наших граждан. Россия – социальное государство, политика которого направлена на создание благоприятных условий для достойной жизни людей.
Социальная направленность государственной политики ярко проявилась в период пандемии. Меры поддержки граждан, принятые в этот период, являются беспрецедентными. Наш Президент в своем Послании Федеральному Собранию назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом.
Правительство Республики Крым, органы власти всех уровней работают в тесном сотрудничестве с профсоюзами, уделяя особое внимание вопросам, связанным с соблюдением прав трудящихся, социальной защитой граждан.
По итогам минувшего года свыше 600 тысяч граждан льготных категорий своевременно и в полном объеме получили меры социальной поддержки на общую сумму около 20 миллиардов рублей. Одной из важнейших задач является восстановление рынка труда, на который серьезно повлияла пандемия, и обеспечение занятости населения.
Спасибо всем, кто вносит вклад в развитие российского Крыма, кто хранит и приумножает трудовые традиции нашего народа.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, новых успехов и хорошего отдыха в период майских праздников!
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