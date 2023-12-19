Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова с Днем памяти святителя Николая

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем памяти святителя Николая:

Поздравляю православных христиан с Днем памяти святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских!

Святитель Николай – один из самых любимых и почитаемых святых. Ему молятся миллионы людей на всех континентах. По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «святитель и чудотворец Николай… излучает свой духовный свет и свою целебную энергию на весь православный мир».

Но и мы можем в меру своих скромных сил стараться почтить Святителя. Прежде всего, творить добрые дела, не афишируя их и не выставляя напоказ. Именно так поступал во время своей земной жизни архиепископ Мир Ликийских Николай.

Знаем, что великий святой слышит наши молитвы за родных и близких, за воинов, которые сегодня защищают Отечество, за нашу страну, верим в его помощь и защиту.

Святителю отче Николае, моли Бога о нас! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым