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Поздравление Главы Сергея Аксёнова с Днем памяти святителя Николая

Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова с Днем памяти святителя Николая

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:17 19.12.2023

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем памяти святителя Николая:

Поздравляю православных христиан с Днем памяти святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских! 

Святитель Николай – один из самых любимых и почитаемых святых. Ему молятся миллионы людей на всех континентах. По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «святитель и чудотворец Николай… излучает свой духовный свет и свою целебную энергию на весь православный мир».

Но и мы можем в меру своих скромных сил стараться почтить Святителя. Прежде всего, творить добрые дела, не афишируя их и не выставляя напоказ. Именно так поступал во время своей земной жизни архиепископ Мир Ликийских Николай.

Знаем, что великий святой слышит наши молитвы за родных и близких, за воинов, которые сегодня защищают Отечество, за нашу страну, верим в его помощь и защиту.

Святителю отче Николае, моли Бога о нас! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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