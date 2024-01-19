Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова с праздником Крещения Господня

Это один из самых древних праздников. Он посвящен крещению Иоанном Предтечей Господа Иисуса Христа в реке Иордан и сошествию на Него Духа Святого – чуду Богоявления.

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в этот радостный и светлый день всему миру явилась благодать Божия, спасительная для всех.

Сегодняшний праздник олицетворяет приобщение к благодати, очищение и обновление.

Пусть крещенская вода, которую Церковь называет великой святыней, укрепит наши духовные и физические силы! Желаю всем здоровья, мира и добра! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым