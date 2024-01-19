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Поздравление Главы Сергея Аксёнова с праздником Крещения Господня

Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова с праздником Крещения Господня

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:06 19.01.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Крещения Господня.

Поздравляю православных христиан с великим праздником Крещения Господня!

Это один из самых древних праздников. Он посвящен крещению Иоанном Предтечей Господа Иисуса Христа в реке Иордан и сошествию на Него Духа Святого – чуду Богоявления.

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в этот радостный и светлый день всему миру явилась благодать Божия, спасительная для всех. 

Сегодняшний праздник олицетворяет приобщение к благодати, очищение и обновление. 

Пусть крещенская вода, которую Церковь называет великой святыней, укрепит наши духовные и физические силы! Желаю всем здоровья, мира и добра! – говорится в поздравлении Главы республики.

Узнайте больше:  В канун Крещения водолазы МЧС России в Севастополе обследовали дно в местах купаний

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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