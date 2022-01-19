Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова с праздником Крещения Господня

Поздравляю православных христиан с великим праздником Крещения Господня!

Церковь называет этот праздник Богоявлением. Он посвящен одному из главных событий евангельской истории – крещению Господа Иисуса Христа в водах реки Иордан и сошествию на Него Духа Святого.

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сегодняшний день показывает нам присутствие Божественной благодати в мире, дает уверенность, что Бог рядом с каждым из нас. Мы верим, что эта благодать есть в освященной воде, которую Церковь называет великой святыней. Пусть приобщение к святыне укрепит нас духовно и физически, поможет преодолевать жизненные трудности, напомнит о необходимости творить добрые дела!

Желаю всем здоровья, благополучия, мира и добра!

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

