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Поздравление Главы Сергея Аксёнова с праздником Преображения Господня
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова с праздником Преображения Господня

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:49 19.08.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Преображением Господним – Яблочным Спасом.

Поздравляю православных христиан с великим праздником Преображения Господня!

Он посвящен одному из центральных событий евангельской истории – Преображению Господа Иисуса Христа на горе Фавор, свидетелями которого стали Его ученики.

По словам нашего Патриарха, праздник Преображения должен отразиться преображением в наших сердцах, он даруется нам для того, чтобы мы не теряли веру, и дает надежду на спасение.

В народе сегодняшний праздник называют Яблочным Спасом. Многие верующие приходят в церкви, чтобы освятить яблоки и другие плоды.

В России множество храмов, названных в честь Преображения Господня. Один из них находится в поселке Никита на территории Большой Ялты. Он был построен в XIX веке, его посещал русский император Александр III вместе с сыном, будущим императором Николаем II.

Поздравляю всех с праздником, желаю мира и духовной радости! Пусть свет Преображения освещает нашу жизнь, помогая нам творить добрые дела! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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