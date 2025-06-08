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Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова с праздником Святой Троицы
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова с праздником Святой Троицы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:36 08.06.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Святой Троицы.

Сегодня День Святой Троицы, Пятидесятница. Поздравляю православных христиан с великим праздником!

Этот день называют днем рождения Церкви Христовой. Он посвящен величайшему событию, которое произошло на пятидесятый день после Пасхи, – сошествию Духа Святого на апостолов. Их слово наполнилось божественной силой, они получили дар нести Евангелие на разных языках разным народам.

Это слово было услышано по всей земле. Хотя и апостолов было немного, и те, кто принял Благую Весть и уверовал во Христа, на протяжении столетий подвергались страшным гонениям.

Но ни древним, ни современным гонителям не удалось и никогда не удастся уничтожить Церковь. Потому что, как сказал Сам Спаситель, «и врата ада не одолеют ее». Потому что, по словам нашего Патриарха, нет силы больше, чем сила Божия. Вот об этом нам надо помнить всегда, при любых, даже самых тяжелых обстоятельствах. Помнить и верить.

В честь Святой Троицы названы многие храмы России. В их числе – духовное сердце православной Руси, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, и Свято-Троицкий монастырь с одноименным собором в центре Симферополя.

Пусть светлый праздник Троицы принесет всем мир и любовь! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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