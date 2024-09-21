Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова с Рождеством Пресвятой Богородицы

По словам нашего Патриарха, это первый праздник церковного года, который начинается 1 (14) сентября, что отражает глубокую веру в особое покровительство Царицы Небесной над русской землей. С этой верой наш народ осуществлял многие великие свершения.

Так было на протяжении веков, так есть и будет всегда.

Символично, что именно 21 сентября 1380 года полки Дмитрия Донского разбили врага в Куликовской битве. Сегодня это День воинской славы России.

Пусть свет праздника принесет мир, согласие и благополучие каждой семье! Желаю всем духовной радости и крепкой веры в помощь и защиту Пресвятой Богородицы, в победу России над всеми врагами! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым