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Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова с Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова с Рождеством Пресвятой Богородицы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:17 21.09.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Рождества Пресвятой Богородицы.

Поздравляю православных христиан с праздником Рождества Пресвятой Богородицы!

По словам нашего Патриарха, это первый праздник церковного года, который начинается 1 (14) сентября, что отражает глубокую веру в особое покровительство Царицы Небесной над русской землей. С этой верой наш народ осуществлял многие великие свершения.

Так было на протяжении веков, так есть и будет всегда.

Символично, что именно 21 сентября 1380 года полки Дмитрия Донского разбили врага в Куликовской битве. Сегодня это День воинской славы России.

Пусть свет праздника принесет мир, согласие и благополучие каждой семье! Желаю всем духовной радости и крепкой веры в помощь и защиту Пресвятой Богородицы, в победу России над всеми врагами! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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