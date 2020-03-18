Поздравление Главы Республики Крым с Днем воссоединения Крыма с Россией

18 марта — День воссоединения Крыма с Россией. Глава РК Сергей Аксёнов выступил с поздравлением по случаю этого праздника. Приводим текст полностью:

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем воссоединения Крыма с Россией!

Это историческое событие изменило наш полуостров, изменило Россию, оно во многом определяет современную международную повестку.

Шесть лет назад крымчане ясно показали всему миру, что главным творцом истории является народ, объединенный общими идеалами, такими как любовь к Родине, ответственность за судьбу Отечества, уважение к истории своей страны, к наследию предков.

Каждый из нас может по праву гордиться своим вкладом в победу Крымской весны. Это наше общее достояние.

Судьбоносное решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации основано на общенациональном консенсусе, на воле народа, который является единственным источником любой власти. Это образец нравственной и справедливой политики. Только такая политика может быть по-настоящему успешной.

И сегодня мы видим продолжение традиций истинного народовластия во всенародном обсуждении поправок к Основному закону нашей страны, голосование по которым предстоит 22 апреля.

Шесть лет – немалый срок по человеческим меркам. Скоро уже пойдут в школу дети, рожденные после возвращения нашего полуострова «в родную гавань».

Если же говорить об историческом измерении тех событий, то «родословная» российского Крыма, конечно, начинается не в 2014 году, а уходит корнями в глубину веков. Крымская весна – неотъемлемая часть отечественной истории. Такая же, как крещение святого равноапостольного великого князя Владимира в Херсонесе, как присоединение Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи. Как героическая оборона Севастополя в дни Крымской войны и в годы Великой Отечественной войны. Как борьба крымчан за единство с Россией, за русский язык и русскую культуру в период украинской аннексии полуострова.

Эта неразрывная история побед и созидания получила достойное продолжение в строительстве Крымского моста, трассы «Таврида», нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Симферополь», энергомоста, новых электростанций. В строительстве и реконструкции сотен объектов инфраструктуры и социальной сферы, в модернизации промышленности, сельского хозяйства, других отраслей.

Совсем скоро мы вместе со всей страной отметим 75-летие Великой Победы. Именно память о подвиге нашего народа и его решающем вкладе в разгром нацизма стала одной из движущих сил Крымской весны. Эта священная память вела людей в ряды народного ополчения, на митинги и блокпосты.

Дорогие земляки!

Спасибо вам за ваш труд, за единство и поддержку! В этом залог успеха российского Крыма.

С праздником, друзья!