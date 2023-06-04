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Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Святой Троицы

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Святой Троицы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:06 04.06.2023

Рад поздравить православных христиан с Днем Святой Троицы!

Пятидесятница – один из главных и наиболее почитаемых христианских праздников. Он посвящен важнейшему событию евангельской истории – сошествию на апостолов Святого Духа, который наделил их даром говорить на разных языках, наполнил их слова божественной силой.

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Святой Дух «воздействует на человека, даруя ему силу преодолевать тяготение греха, соблазнов и совершать добрые дела там и тогда, когда это кажется невозможным».

В честь Святой Троицы в нашей стране воздвигнуто множество храмов. Свято-Троицкий собор в Симферополе – одна из главных достопримечательностей столицы Крыма. Символично, что именно сегодня Православной церкви передается знаменитая икона Андрея Рублева.

Желаю всем мира, благополучия, всего самого доброго и светлого! – говорится в поздравлении Главы республики.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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