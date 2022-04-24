Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Воскресения Господня

Поздравляю православных христиан с великим и светлым праздником Воскресения Христова!

Этот праздник олицетворяет суть нашей веры и торжество жизни, объединяет нас вокруг вечных ценностей добра, милосердия, справедливости.

По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Воскресение Христово – это величайшее событие человеческой истории. Воскресший Господь победил главного врага – смерть.

Крым – земля древнейшего христианства, важный центр цивилизации Русского мира. Плодотворная деятельность Православной церкви способствует укреплению общественного согласия, сохранению традиционных ценностей. Символично, что одной из главных визитных карточек нашего полуострова является Форосский храм, который назван в честь Воскресения Христова.

Мы встречаем Пасху в непростое время. Наши Вооруженные Силы продолжают специальную военную операцию по защите народа Донбасса и освобождению Украины от нацизма. Мы молимся, чтобы Господь сохранил наших воинов и нашу страну, помог одержать победу над силами зла. Уверен, что так и будет.

Желаю всем пасхальной радости, здоровья и Божьей помощи в добрых делах.

Христос Воскресе!

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов