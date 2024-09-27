Поздравление Главы РК Сергея Аксёнова с праздником Воздвижения Креста Господня

По словам нашего Патриарха, Крест – мерило истины, праведности, ориентир духовной жизни каждого христианина. Сегодняшний праздник напоминает нам, какую жертву Христос принес ради спасения людей.

На Руси немало храмов, которые названы в честь Воздвижения Креста Господня. Один из них – Крестовоздвиженская церковь в Ливадийском дворце, в которой молились члены императорской семьи Романовых.

В этот праздничный день желаю всем мира, любви, согласия и духовной радости! – говорится в поздравлении Главы Крыма.