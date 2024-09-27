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Поздравление Главы РК Сергея Аксёнова с праздником Воздвижения Креста Господня
фото: pikist.com

Поздравление Главы РК Сергея Аксёнова с праздником Воздвижения Креста Господня

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:39 27.09.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Поздравляю православных христиан с праздником Воздвижения Креста Господня! Он посвящен чудесному событию, которое произошло в 326 году в Иерусалиме: возле горы Голгофы был обретен крест, на котором распяли Господа Иисуса Христа.

По словам нашего Патриарха, Крест – мерило истины, праведности, ориентир духовной жизни каждого христианина. Сегодняшний праздник напоминает нам, какую жертву Христос принес ради спасения людей.

На Руси немало храмов, которые названы в честь Воздвижения Креста Господня. Один из них – Крестовоздвиженская церковь в Ливадийском дворце, в которой молились члены императорской семьи Романовых.

В этот праздничный день желаю всем мира, любви, согласия и духовной радости! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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